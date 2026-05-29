La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Acuario y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo para Acuario

El día se aligera para Acuario al convertir las vueltas mentales en aprendizaje; mirar el comentario con distancia ayuda a detectar hábitos ajustables.

La autocrítica amable y pasos pequeños fortalecen el vínculo; más que sufrir, resulta útil corregir lo necesario y propiciar una conversación serena.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Acuario?

Este 29 de mayo de 2026, Acuario, en el trabajo podrías estar dándole vueltas a un comentario de tu pareja que te dolió; esa incomodidad te ayudará a detectar un hábito profesional que no habías cuestionado. Si asumes la crítica sin dramatizar y corriges a tiempo, mejorarás tu desempeño y tu imagen. Pide feedback, ajusta prioridades y evita la defensiva: transformar la observación en acción abrirá oportunidades y armonizará con tu equipo.

Acuario: así te irá en el amor este viernes

Acuario, hoy podrías darle vueltas a un comentario de tu pareja que te dolió; tómalo como una oportunidad para escuchar, reconocer un fallo y abrir un diálogo sincero. Si estás soltero, esta autocrítica te ayudará a corregir patrones y a encarar el amor con más madurez y empatía.

Compatibilidad del día: Libra. Su diplomacia y sentido de la justicia te brindarán contención y claridad para conversar sin tensiones, llegando a acuerdos que fortalezcan el vínculo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Acuario

Para los Acuario, los números de la suerte son 59, 90, 21 y 83 y les pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y probar fortuna en sorteos.

Salud: las recomendaciones para los acuarianos, según el horóscopo

Acuario, para tu bienestar mental, detén la rumiación con respiraciones profundas y una caminata breve; reconoce el error sin castigarte, elige un pequeño cambio concreto y conversa con tu pareja desde la calma para cerrar el tema.