En esta noticia

La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Acuario y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Te puede interesar

Oficial | Venezuela impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio

Te puede interesar

Ya está confirmado | Venezuela, Brasil y Paraguay bloquean el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte

Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto para Acuario

Para quienes son Acuario, el día rinde más cuando cualquier respuesta escueta o silencio ajeno se toma como una pausa, no como un juicio. Dejar que las emociones se asienten evita conclusiones nacidas solo de la prisa.

La comunicación clara y sin rodeos aporta calma a los vínculos y despeja malentendidos. Un enfoque sereno, con palabras simples y precisas, abre puertas que la suspicacia cerraría.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Acuario?

Acuario, este 2026-08-28 en el trabajo podrías toparte con silencios o respuestas ambiguas de un colega que, si te precipitas, te llevarán a conclusiones erróneas; habla con claridad y sin rodeos para disipar dudas y evitar roces y así encauzar la jornada de forma productiva.

Te puede interesar

Ya es oficial: la Corte Suprema de Colombia ratificó el embargo y remate de bienes como autos, casas y cuentas bancarias para estas personas

Acuario: así te irá en el amor este viernes

Acuario, hoy en el amor podrías malinterpretar una respuesta o un silencio; no te precipites. Si hablas con claridad y sin rodeos, evitarás conclusiones erróneas y fortalecerás el vínculo.

Compatibilidad destacada del día: Géminis. Su comunicación abierta y ágil te ayuda a expresar lo que sientes y a disipar cualquier malentendido.

Los números de la suerte para Acuario

Para los de Acuario, sus números de la suerte son 10, 16, 32, 45 y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes y atraer buena fortuna en proyectos y sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Para Acuario, protege tu salud mental evitando suposiciones ante el silencio de un amigo: practica respiraciones profundas o una breve meditación y busca una conversación clara y directa antes de concluir nada; una caminata ligera también ayudará a bajar la ansiedad.

Te puede interesar

Corea del Sur busca transformar a este país de América Latina en potencia global y lo apoyará con tecnología de última generación