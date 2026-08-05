Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 5 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

acuarianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy miércoles 5 de agosto para Acuario

Para Acuario, la serenidad llega al soltar el asunto que hoy no depende de sus manos; la mente se aligera al aceptarlo y bajar el ritmo.

El bienestar crece con ocio y buena compañía y puede surgir una generosidad tranquila para ofrecer tiempo si alguien lo requiere, dejando en pausa las preocupaciones.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Acuario?

Para Acuario, en el trabajo este 2026-08-05 te irá mejor si aflojas la presión: suelta el asunto que hoy no puedes resolver, baja el ritmo mental y permítete pausas; al dedicar tiempo al ocio o a compartir con amigos, despejarás la mente y rendirás más, así que enfócate en tareas sencillas, colabora sin forzar y deja en pausa decisiones complejas

Acuario: así te irá en el amor este miércoles

Acuario, en el amor hoy te irá mejor cuando sueltes la necesidad de resolverlo todo y dejes de dar vueltas a lo que no está en tu mano. Al relajarte y disfrutar del momento, la conexión afectiva se suavizará y la complicidad crecerá de forma natural.

Tu mayor compatibilidad del día será con Géminis: su energía curiosa y sociable encaja con tus planes de ocio y amistad, creando química ligera y conversaciones fluidas. Sin presiones, el interés mutuo fluirá con facilidad.

Los números de la suerte para Acuario

Para Acuario, los números de la suerte son "47, 54, 69 y 55"; pueden servir para elegir fechas, números en sorteos y guiar decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario: Para tu salud mental, suelta por ahora lo que no puedas resolver, prioriza ocio y tiempo con amigos y sé generoso sin descuidar tus límites; así reducirás el estrés y te sentirás más en calma.