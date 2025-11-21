Se trata de una opción económica para mantener el baño impecable sin gastar de más (Fuente: Tiendas D1).

El Desinfectante de Baño Brilla King de 500 mL se convirtió en uno de los productos más buscados en las Tiendas D1 luego de que la cadena confirmara su disponibilidad por apenas $2.990, un valor que lo posiciona como uno de los limpiadores más económicos del mercado colombiano.

Su fórmula antihongos y antibacteriana lo volvió protagonista entre quienes buscan soluciones rápidas, efectivas y baratas para el aseo diario del hogar.

¿Cuál es el Desinfectante de Baño D1?

Este producto está diseñado para la limpieza profunda de todas las superficies lavables del baño, incluyendo sanitarios, lavamanos, tinas y pisos. Su fórmula combina desinfectantes, surfactantes y agentes perfumados que eliminan gérmenes y bacterias, dejando un aroma fresco y una sensación de higiene inmediata.

Con un tamaño de 27 cm x 9 cm x 4,5 cm y un contenido de 500 mL, es una presentación práctica para el uso diario y suficiente para varios ciclos de limpieza. Además, cuenta con Registro Sanitario Invima NSOH09194-20CO, lo que garantiza su seguridad y cumplimiento con la normatividad colombiana.

Tiendas D1 tiene el producto que dejará tu baño reluciente por poco más de 3.000 pesos. Tiendas D1

¿Cuánto cuesta y cuántas unidades hay disponibles en Tiendas D1?

El precio confirmado en D1 es de $2.990, lo que convierte al Brilla King en una alternativa muy competitiva frente a marcas tradicionales que suelen costar más del doble. Según la información disponible, la tienda cuenta con 29 unidades en inventario, aunque este tipo de productos se agota con rapidez debido a la alta demanda en los almacenes de la cadena.

¿Para qué sirve el desinfectante D1 y qué beneficios tiene?

El Brilla King está formulado para:

Desinfectar sanitarios, lavamanos, pisos y tinas.

Eliminar hongos, bacterias y microorganismos causantes de malos olores.

Dejar un acabado brillante sin residuos.

Facilitar la limpieza diaria del baño sin necesidad de usar grandes cantidades.

Además, su textura permite que se adhiera bien a las superficies, mejorando el rendimiento y reduciendo el desperdicio. Gracias a su precio, se ha convertido en un aliado para quienes buscan ahorrar en productos de aseo sin sacrificar eficacia.

¿Cómo se usa correctamente el Desinfectante de Baño D1?

El fabricante recomienda los siguientes pasos:

Girar la punta del aplicador a la posición ON.

Aplicar el producto directamente sobre la superficie.

Pasar un paño húmedo o un cepillo.

Dejar actuar unos minutos.

Restriégue si es necesario y enjuague.

Se aconseja mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas, evitar el contacto con los ojos y usar guantes en caso de piel sensible. En accidental ingestión, beber agua y acudir al médico.

¿Qué componentes tiene este limpiador de baño de Tiendas D1?

El Desinfectante Brilla King está compuesto por:

Agua

Desinfectante

Surfactante

Perfume

Esta mezcla le permite remover suciedad, desinfectar y dejar el baño con un aroma agradable.