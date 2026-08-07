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Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 6 de agosto de 2026,
Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 460, fueron 2944.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 6 de agosto de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 2944, serie 460
- Mega Gordo de $ 500 millones: 6507, serie 38
- Súper Gordo de $ 250 millones: 3083, serie 431.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 6083, serie 424
- N° 7978, serie 350
- N° 4297, serie 284
- N° 9470, serie 347
- N° 7835, serie 229
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 3846, serie 254
- 1579, serie 26
- 4921, serie 302
- 8778, serie 400
- 2387, serie 258
- 6150, serie 194
- 6983, serie 422
- 503, serie 18
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 852, serie 157
- 5680, serie 65
- 7400, serie 444
- 3069, serie 19
- 6215, serie 147
- 4501, serie 225
- 865, serie 33
- 5687, serie 436
- 5705, serie 172
- 1577, serie 69.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?
Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su página oficial:
- Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan signos de adulteración.
- Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
- Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.
Recomendaciones para los apostadores
Fija un presupuesto y un tiempo estrictos; nunca juegues para recuperar pérdidas.
Evita desencadenantes (apps, promociones), busca hobbies alternativos y comparte tu plan con alguien de confianza. Si notas ansiedad, deudas o mentir sobre el juego, pide ayuda.