Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 6 de agosto de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 460, fueron 2944.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 6 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 2944, serie 460

Mega Gordo de $ 500 millones: 6507, serie 38

Súper Gordo de $ 250 millones: 3083, serie 431.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 6083, serie 424

N° 7978, serie 350

N° 4297, serie 284

N° 9470, serie 347

N° 7835, serie 229

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

3846, serie 254

1579, serie 26

4921, serie 302

8778, serie 400

2387, serie 258

6150, serie 194

6983, serie 422

503, serie 18

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

852, serie 157

5680, serie 65

7400, serie 444

3069, serie 19

6215, serie 147

4501, serie 225

865, serie 33

5687, serie 436

5705, serie 172

1577, serie 69.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 6 de agosto de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su página oficial:

Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan signos de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Fija un presupuesto y un tiempo estrictos; nunca juegues para recuperar pérdidas.

Evita desencadenantes (apps, promociones), busca hobbies alternativos y comparte tu plan con alguien de confianza. Si notas ansiedad, deudas o mentir sobre el juego, pide ayuda.