El equipaje de mano es un aspecto clave a la hora de viajar en avión, especialmente por las normas de seguridad aeroportuaria. En la Unión Europea (UE) se mantienen restricciones sobre el transporte de líquidos en cabina, lo que afecta a los pasajeros que superen los límites permitidos. ¿Qué está vigente en 2026 y qué deben tener en cuenta antes de viajar? La Comisión Europea confirmó en 2024 la reintroducción temporal del límite tradicional de 100 mililitros por envase para líquidos en el equipaje de mano, incluso en aeropuertos que ya contaban con escáneres avanzados. Esta normativa aplica a los 27 países miembros de la Unión Europea y forma parte de los estándares comunes de seguridad aérea. Desde 2024, la Unión Europea decidió mantener el límite de 100 ml por envase para líquidos en cabina, incluso en aeropuertos equipados con escáneres de última generación (EDS CB C3). Esta medida busca garantizar estándares homogéneos de seguridad mientras se realizan evaluaciones técnicas adicionales. Las tecnologías de escaneo avanzadas permiten detectar líquidos sin retirarlos del equipaje. Sin embargo, hasta febrero de 2026, la normativa europea mantiene la regla de los 100 ml por envase y un máximo de 1 litro en total, que debe transportarse en una bolsa plástica transparente. No existe una prohibición del equipaje de mano, sino una restricción sobre líquidos superiores a 100 ml por envase. Esta norma aplica de manera uniforme en los 27 países de la Unión Europea, conforme a la regulación comunitaria de seguridad aérea. Es así como Los 27 países que integran la Unión Europea en 2024 son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia deberán cumplir con la restricción. Los pasajeros que transporten líquidos en envases superiores a 100 ml deberán desecharlos antes del control de seguridad o facturarlos en el equipaje de bodega. Las autoridades aeroportuarias aplican estas reglas de forma estricta en todos los vuelos que parten desde la Unión Europea.