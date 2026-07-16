Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 16 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.692,09 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió un 0.33%, pero en el último año acumuló un retroceso del 18.68%, reflejando una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 26.07%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 18.55%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días mostró alta volatilidad: alternó al inicio, encadenó dos avances a mitad del periodo, sufrió tres retrocesos seguidos y cerró con un repunte; el balance global quedó prácticamente neutro.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 16 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 369209.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 738418.02 pesos y 500 euros, 1846045.05 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: