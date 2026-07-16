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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy jueves 16 de julio para Virgo

Para Virgo, el día trae una elección íntima con eco en la familia; la claridad asoma al aquietar la confusión.

Las voces de amistades no viven lo mismo; la intuición propia se perfila como guía más segura.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Virgo?

Virgo, este 16 de julio de 2026 podrías sentirte indeciso en el trabajo porque una decisión personal que también afecta a tu familia te pesa y nubla tu enfoque. Prioriza tareas concretas, evita compromisos definitivos y toma distancia de consejos de amigos o colegas que no viven lo mismo; busca hechos, escucha tu criterio y separa lo personal de lo laboral. Con calma y orden, el día rendirá mejor.

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Virgo: así te irá en el amor este jueves

Virgo, hoy en el amor podrías sentirte confundido al tener que decidir algo que también toca a tu familia. No te dejes influenciar por amigos que no están viviendo lo mismo; escucha tu intuición y avanza a tu propio ritmo.

Durante este día, tu mayor compatibilidad será con Tauro, que aporta calma y sentido práctico para ordenar tus sentimientos. Con su estabilidad, podrán conversar con honestidad y encontrar un rumbo claro sin presiones externas.

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son 15, 3, 16 y 8; pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer oportunidades en lo laboral y lo sentimental.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, cuida tu salud descansando la mente: practica 10 minutos de respiración o meditación para escuchar tu sabiduría interior y decidir con calma; complementa con una caminata breve para liberar tensión y evitar influencias externas.

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