Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 695.22516 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,53%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.85%.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad intermedia. Sin embargo, la mayoría de los días se caracterizó por descensos, lo que sugiere una presión negativa en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.36%, es menor que la volatilidad anual del 11.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,522.51 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,045.02 pesos y 500 reales tendrá un costo de 347,612.55 pesos.