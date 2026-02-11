Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 704.9382 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,21%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.61%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 20.27%, es mayor que la volatilidad anual del 15.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,493.82 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,987.64 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,469.10 pesos.