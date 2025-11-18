Este martes, 18 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 699.0956 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,72%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.64%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una depreciación significativa en su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.12%, es menor que la volatilidad anual del 11.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,909,557.57 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,819,115.14 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,547,787.85 pesos colombianos.