Este martes, 10 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 705.0684 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,12%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.47%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.15% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 21.98%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,506.84 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,013.68 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,534.20 pesos.