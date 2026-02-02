Este lunes, 2 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 690.0981 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,66%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.26%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varios descensos intercalados por un ligero aumento y un par de días de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 41.64%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.96%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,009.81 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 138,019.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 345,049.05 pesos.