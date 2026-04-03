Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 3 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.213,84 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.19%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.04%, es menor que la volatilidad anual del 16.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios días, aunque también experimentó algunos repuntes. A pesar de estos aumentos, la tendencia general fue de caída, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 3 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421.383,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 842.767,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.106.919,90 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de contar con la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.