Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 705.02185 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,51%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.77%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.08%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos y descensos. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad predominó en el periodo analizado, lo que sugiere un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 10.54%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.99%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,502.19 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,004.38 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,511.00 pesos.