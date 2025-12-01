Este lunes, 1 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 710.995 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,23%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.47%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.04%.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos intercalados y algunas caídas. Esto sugiere una fluctuación moderada en su valor, lo que podría reflejar una situación de incertidumbre en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.22%, es menor que la volatilidad anual del 11.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,099,501.84 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,199,003.68 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 355,497,509.20 pesos colombianos.