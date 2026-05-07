Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 758.33636 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,56%. En el mercado del Real, la cotización subió 2.83% en la última semana y acumuló una variación anual de 1.61%. En los últimos 10 días, el Real mostró alta volatilidad con más subidas que bajadas y un día estable, resultando en un balance final ligeramente alcista. La volatilidad económica de la última semana del Real se situó en 19.82%, superando la volatilidad anual de 14.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 75833.63817420638 pesos colombianos; 200 reales cuestan 151667.27634841276 pesos y 500 reales 379168.1908710319 pesos.