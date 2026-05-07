Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4381.09 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,73%. En la última semana, el euro subió 5.12%, mientras que en el último año cayó -5.79%, señalando una recuperación reciente pese a un balance anual negativo. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia mayormente alcista: 7 jornadas al alza, 2 retrocesos puntuales y 1 día sin cambios. Tras un inicio irregular, cerró con cuatro avances seguidos, señal de impulso comprador y recuperación sostenida. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el corto plazo. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia a 4381.0898 pesos colombianos por euro es de 438108.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 876217.96 pesos colombianos y 500 euros, 2190544.90 pesos colombianos.