Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 705.66376 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,22%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.83%.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de las fluctuaciones indican una presión negativa sobre la moneda, lo que sugiere un contexto económico desafiante.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.16%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,566.38 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,132.76 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,831.90 pesos.