Este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 704.4559 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,33%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.63%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.31%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas fluctuaciones y un periodo de estabilidad que sugiere cierta consolidación en su valor. En general, la tendencia positiva parece indicar un fortalecimiento en el mercado. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 8.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.15%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,445,587.36 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,891,174.72 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,227,936.80 pesos colombianos.