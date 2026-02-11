Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 704,58 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.66%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 20.34%, superando la volatilidad anual del 15.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este miércoles, 11 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,458,299.39 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,916,598.78 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,291,496.95 pesos colombianos.