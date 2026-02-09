Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 704,03 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.21%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.97%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 22.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.15%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período y una estabilidad al final. Esto sugiere una fluctuación moderada, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo momentos de recuperación que podrían indicar un posible cambio en la tendencia si se mantienen. Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 9 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,402.75 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,805.50 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,013.75 pesos colombianos.