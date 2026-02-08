Desde la Presidencia confirmaron que Javier Milei, quien había sido convocado para participar de la reunión inaugural del “Board of Peace” el próximo 19 de febrero en la ciudad de Washington en los Estados Unidos, declinó la invitación y no viajará. “En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día lunes hacia EE.UU., donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, informaron fuentes de Casa Rosada. En las actividades que estaban previstas, sin embargo, participará el Ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger. Asimismo, el Presidente hará su intervención de manera virtual. “La agenda prevista para el próximo viaje aún no ha sido confirmada, cuando lo sea, se comunicará como se lo hace habitualmente”, apuntaron desde Presidencia y dejaron abierta la puerta a futuras invitaciones. El Board of Peace (“Consejo de Paz”) es una organización internacional creada por Donald Trump, que se presentó formalmente en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos. Su objetivo declarado es promover la paz en regiones afectadas por conflictos, particularmente enfocándose inicialmente en la Franja de Gaza. Argentina es uno de los miembros fundadores de esta organización. El presidente Javier Milei firmó la carta fundacional el 22 de enero de 2026 en Davos, y el Gobierno planea someter la adhesión al Congreso para su ratificación. La estructura del Board of Peace incluye a Donald Trump como presidente vitalicio, con poder de veto sobre todas las decisiones. Los países que buscan un asiento permanente deben pagar mil millones de dólares, aunque Argentina tiene un período de gracia de tres años para decidir si busca membresía plena.