Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 707 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.96%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.15%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en su valor. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el mercado. En general, el Real ha experimentado un crecimiento significativo en este periodo. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: