La cotización deldólar este viernes, 27 de febrero de 2026 llegó a 3763.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 1,78%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.70%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.80%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de una ligera caída y una estabilización. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.67%, superando la volatilidad anual del 14.30%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 376.347 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 752.694 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.881.735 pesos.