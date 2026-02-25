La cotización deldólar este miércoles, 25 de febrero de 2026 llegó a 3694.08 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,06%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.91%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento notable en varios momentos, aunque también se ha mantenido estable en algunas ocasiones. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos pueden estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.73%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.27%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.408,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 738.816,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.847.040,05 pesos colombianos.