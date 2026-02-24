La cotización deldólar este martes, 24 de febrero de 2026 llegó a 3702.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 1,5%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.64%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.68%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja inicialmente, seguida de un aumento constante, aunque con algunas fluctuaciones. A pesar de las variaciones, se observó un periodo de estabilidad que podría indicar un ajuste en el mercado. En general, la dinámica sugiere un comportamiento volátil pero con una tendencia hacia un incremento en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.33%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370,200 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 740,400 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,851,000 pesos.