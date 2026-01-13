La cotización deldólar este martes, 13 de enero de 2026 llegó a 3626.93 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -2,28%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -15.73%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable aumento en la estabilidad de su valor. A pesar de algunas fluctuaciones, la mayoría de los días se caracterizaron por una disminución, lo que sugiere un posible fortalecimiento de la moneda local frente al Dólar.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 9.98%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras seis días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 362.692,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 725.385,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.813.464,95 pesos colombianos.