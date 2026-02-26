La cotización deldólar este jueves, 26 de febrero de 2026 llegó a 3757.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 1,26%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.49%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.66%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en comparación con el año anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un ligero descenso en los días intermedios. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.49%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.28%, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375,700 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 751,400 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,878,500 pesos.