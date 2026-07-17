Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 17 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 632,57 pesos colombianos.

La cotización del Real mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.47% y en el último año acumuló un descenso de -11.02%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue de 10.74%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 15.33%.

En las dos últimas sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo bajista: 6 caídas, 3 alzas y 1 jornada estable; volatilidad con un breve repunte a mitad del período y cierre con dos descensos consecutivos.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 17 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, tomando como valor por unidad 632.5682588839453 pesos colombianos, es de 63256.82588839453 pesos; 200 reales cuestan 126513.65177678906 pesos y 500 reales cuestan 316284.12944197265 pesos.