Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este martes, 28 de julio de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy martes 28 de julio para Leo

Para Leo, el día favorece el autocuidado: un masaje o un tratamiento de belleza podría calmar la inquietud ante asuntos que no dependen de ellos.

Con la serenidad recuperada, resultará más fácil reconocer lo que les ha estado limitando y trazar un remedio práctico, sin prisa ni presión.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Leo?

Este 2026-07-28, en el trabajo, Leo podría sentirse inquieto por una situación que no controla; regalarse un masaje o un momento de autocuidado le ayudará a calmarse, ver con claridad qué le está frenando y tomar medidas prácticas para resolverlo. Tras relajarse, podrá priorizar mejor, delegar lo que no depende de él/ella y encarar la jornada con mayor confianza y eficacia.

Leo: así te irá en el amor este martes

Leo, hoy el amor te pide pausa y cuidado personal. Un masaje o tratamiento de belleza te ayudará a soltar los nervios por algo que no controlas; ya relajado, verás qué te ha limitado en tus vínculos y sabrás corregirlo con ternura y claridad.

Compatibilidad del día: Tauro. Su calma y gusto por el bienestar equilibran tu intensidad; juntos fluirán sin presiones y podrán convertir ese autocuidado en un plan compartido que acerque corazones.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte son 89, 15, 80 y 38; pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas o números en proyectos y juegos y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, date un masaje o sesión de autocuidado para calmar los nervios ante lo que no depende de ti; luego, con la mente relajada, identifica qué te está limitando y toma una acción concreta para liberarte.