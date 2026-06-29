Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 29 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.937,29 pesos colombianos.

La cotización del Euro subió 3.21% en la última semana, pero en el último año retrocede -15.48%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 29.96%, superando significativamente la volatilidad anual del 18.23%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

¿El resultado de las últimas tres sesiones fue al alza o a la baja?

En los últimos diez días, empezó con dos caídas, alternó movimientos mixtos con un tropiezo de dos sesiones a mitad de periodo y concluyó con tres avances seguidos; el balance es casi plano, pero con claro impulso alcista al cierre.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un incremento en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 29 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 393729.00 pesos colombianos (a 3937.29 por euro); 200 euros cuestan 787458.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1968645.00 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: