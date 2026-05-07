Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.364,66 pesos colombianos. En el mercado de Euro, la última semana registró un alza de 4.73%, mientras que en el último año la cotización tuvo una variación de -6.14%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 17.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 17.00%. ¿Puedes indicarme el valor del indicador para las últimas 4 sesiones? En los últimos 10 días, el Euro mostró tono alcista: siete avances, dos retrocesos y una jornada estable, rematando con cuatro subidas consecutivas. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de incremento. Esto sugiere que la moneda está ganando fuerza en el mercado, lo que podría reflejar un aumento en la confianza económica. Este jueves, 7 de mayo de 2026, Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4364.6602 pesos colombianos, pagarán 436,466.02 pesos colombianos; por 200 euros, 872,932.04 pesos colombianos y por 500 euros, 2,182,330.10 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: