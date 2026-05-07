Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 752,48 pesos colombianos. La cotización del Real registró un alza de 2.04% en la última semana y de 0.82% en el último año. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 20.21%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.97%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. En las últimas 2 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos diez días, la cotización del Real mostró volatilidad: cinco avances, cuatro retrocesos y una jornada sin cambios; el balance es levemente positivo, aunque el cierre con dos caídas consecutivas indica pérdida de impulso. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 7 de mayo de 2026, Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 752.4778414168494 pesos colombianos, deberán pagar 75247.78 pesos colombianos; por 200 reales, 150495.57 pesos colombianos; y por 500 reales, 376238.92 pesos colombianos.