Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.374,01 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.83%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.41%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.99%, es menor que la volatilidad anual del 16.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad significativa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre en la economía que afecta la confianza en la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este miércoles, 11 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.400,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 874.801,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.186.004,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: