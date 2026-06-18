Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 18 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.954,66 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -0.16% y en el último año acumuló una caída de -14.64%, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 25.61%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia mayoritariamente bajista con breves repuntes y una leve recuperación al final que no revierte el sesgo negativo.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 18 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 395465.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 790931.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1977329.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: