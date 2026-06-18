Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 18 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 679,47 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 15.12%, que es menor que la volatilidad anual del 15.46%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real subió frente al peso colombiano en la última sesión.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró vaivenes iniciales, un día estable a mitad del período, predominio de caídas después y un repunte al cierre; saldo levemente negativo frente al inicio.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 18 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 67946.62076856308 pesos colombianos; 200 reales cuestan 135893.24153712616 pesos colombianos y 500 reales cuestan 339733.1038428154 pesos colombianos.