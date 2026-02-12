Este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.358,83 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.68%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.98% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.26%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.40%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este jueves, 12 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.883,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871.766,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.189.415,05 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la institución esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y compara las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Si deseas vender euros, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable. Lleva contigo una identificación válida y verifica las tasas de cambio ofrecidas. Es aconsejable realizar la operación en horarios seguros y evitar transacciones en lugares públicos o con desconocidos.