Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 17 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.339,99 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.64%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.39%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.84%, es menor que la volatilidad anual del 16.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican tanto aumentos como descensos. A pesar de algunas subidas, la moneda ha enfrentado más días de caída, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La estabilidad se ha mantenido en contadas ocasiones, lo que refleja un mercado incierto y volátil. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este martes, 17 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.999,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.998,04 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.169.995,10 pesos colombianos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: