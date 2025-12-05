En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este viernes, 5 de diciembre de 2025 cerró a 4470.9 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,72% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.86%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.93%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días que sugiere una posible recuperación. La estabilidad en algunos momentos indica que el mercado está evaluando factores que podrían influir en su valor a corto plazo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.72% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 447.089,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 894.179,98 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1.117.099,95 pesos colombianos.