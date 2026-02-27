La cotización deleuro este viernes, 27 de febrero de 2026 cerró a 4450.23 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del3,22% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.65%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.81% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. La combinación de descensos y aumentos sugiere un mercado volátil, donde la incertidumbre podría estar afectando la confianza de los inversores. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 3.22% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 445.023 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 890.046 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.225.115 pesos colombianos.