La cotización deleuro este viernes, 20 de febrero de 2026 cerró a 4346.89 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del1,8% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.00%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.39% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.80% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.689,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.378,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.173.445,05 pesos colombianos.