La cotización deleuro este miércoles, 31 de diciembre de 2025 llegó a 4431.62 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del3,05% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.79%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado de divisas.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos y políticos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 3.05% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 443.162,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 886.324,02 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.215.810,05 pesos colombianos.