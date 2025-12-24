En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la cotización deleuro llegó a 4393.2 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,48%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.27%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.79% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad a corto plazo frente a una tendencia más estable a largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un sesgo positivo en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.48% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439.320,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 878.640,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.095.800,10 pesos colombianos.