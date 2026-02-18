Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4340.27 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,28%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.86%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores económicos y políticos. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.28% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.027 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.054 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.170.135 pesos colombianos.