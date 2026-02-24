Este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4361.86 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,4%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.77%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 8.11% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios altibajos que reflejan cierta inestabilidad en el mercado. A pesar de algunos incrementos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría indicar factores económicos subyacentes que afectan su valor. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.40% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.185,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872.371,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.090.464,95 pesos colombianos.