Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4351.92 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,59%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.55%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.11%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esto sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.59% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.191,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870.383,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.175.959,95 pesos colombianos.