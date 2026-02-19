La cotización deleuro este jueves, 19 de febrero de 2026 llegó a 4347.31 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,43%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.64%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.29%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia fluctuante, comenzando con un aumento inicial, seguido de varias caídas y recuperaciones. A pesar de las oscilaciones, se observó una ligera tendencia al alza hacia el final del período, lo que sugiere una posible estabilización en el valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.43% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.731,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.462,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.173.655,05 pesos colombianos.