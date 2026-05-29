Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 29 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.638,03 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.23% y en el último año acumula -6.13%, lo que indica una tendencia bajista reciente.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.61%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.01%, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones.

El Dólar subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayoritariamente bajista, con caídas continuas al inicio y repuntes aislados a mitad y al final, por lo que el balance acumulado sigue siendo negativo.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a factores económicos actuales.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo con bancos, casas de cambio o plataformas autorizadas; verifica su registro, revisa la tasa y las comisiones en el momento, realiza la operación por ventanilla o app oficial y exige comprobante.

Evita efectivo con desconocidos y ofertas en redes; compara precios, no compartas datos sensibles, usa transferencias para montos altos y cumple los requisitos de reporte según la normativa vigente.