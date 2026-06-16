Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 16 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 676,7 pesos colombianos.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -3.11% y en el último año de -6.62%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 15.50%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 15.43%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real osciló con igual número de alzas y bajas, dos jornadas sin cambios y un cierre cercano a su nivel inicial, señal de lateralidad con ligera volatilidad.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 16 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 676.6998914437976 pesos colombianos, es de 67669.98914437976 pesos colombianos; 200 reales cuestan 135339.97828875952 pesos colombianos y 500 reales cuestan 338349.9457218988 pesos colombianos.